Ubriaca alla guida provoca un incidente: 37enne nei guai

TRIESTE - Ubriaca al volante, ha causato un incidente stradaleche la precedeva in via dell'Istria. E' accaduto ieri pomeriggio - 24 settembre - e per tale ragione, la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di ebbrezza una cittadina italiana, M.D.A.S., nata in Brasile, 37enne, e residente in città. Sul posto per i primi soccorsi i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, mentre i rilievi sono stati effettuati da un equipaggio della Squadra Volante della Questura. La donna, che è apparsa in evidente stato di alterazione alcolica, è stata sottoposta all’alcoltest con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale risultandone positiva. Motivo per il quale è stata denunciata per, mentre il mezzo è stato sottoposto afinalizzato alla confisca e affidato a una ditta specializzata del settore.