Tuffo di gruppo per la Befana: impresa "gelida" ma solidale

di E.B.

TRIESTE - Temerari in coda questa mattina sul lungomare di Barcola per sfidare le acque gelide con un tuffo benaugurante e solidale. Circa, tra cui due bambini, che hanno tolto cappotto e vestiti per infilarsi il costume da mare e le infradito tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico che ha voluto assistere alla scena. Il meteo quest'anno è stato abbastanza clemente: l'umidità e la pioggia fina non hanno scoraggiato i tuffatori che al suono della tromba si sono calati da una scaletta per entrare in acqua. La temperatura del mare a gennaio però non ha lasciato alternative: rapido è stato il ritorno a riva. Proprio a causa della pioggia, quest'anno il “Clanfin della Befana” giunto alla sua quarta edizione ed organizzato dal, è stato spostato al primo Topolino mentre gli anni scorsi si svolgeva alla prima spiaggetta dopo la pineta. Non solo divertimento ma anche solidarietà: il gruppo ha rinnovato laper aiutare le famiglie più bisognose con borse della spesa o con il pagamento delle bollette.