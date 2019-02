Schianto tra auto, vigile del fuoco assiste il ferito in attesa del 118

di E.B.

TRIESTE - Incidente stradale questa mattina in via Flavia, angolo via Brigata Casale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza le due autovetture coinvolte nel sinistro e l'area dell'incidente, contemporaneamente uno dei Vigili del fuoco ha assistito, fino all'arrivo del personale sanitario del 118, il conducente ferito di uno dei due mezzi coinvolti nell'incidente. Sul posto anche personale della Polizia locale.