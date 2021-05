Si fingono poliziotti e carabinieri e derubano gli anziani con un telefonata

TRIESTE - Truffatori all'opera ieri pomeriggio a Trieste. Nel primo caso hanno telefonato a una donna anziana spacciandosi per carabinieri dicendole che il marito aveva provocato un incidente stradale e che per pagare i danni ai veicoli coinvolti avrebbe dovuto pagare un somma da pattuire e che il ritiro del danaro sarebbe avvenuto dopo pochi minuti. Il marito, che però era in casa, ha preso la cornetta e ha riferito all'interlocutore che avrebbe allertato le forze dell'ordine. La comunicazione si è quindi interrotta e la truffa non si è concretizzata. Nel secondo caso, invece, i delinquenti hanno telefonato a un'anziana spacciandosi per poliziotti dicendole che il figlio aveva provocato un incidente che aveva anche causato la morte di alcuni bambini e che per non arrestarlo avrebbe dovuto consegnare al più presto di 30 mila euro. Mentre la donna era ancora al telefono, si è presentata a casa una sedicente poliziotta con un'uniforme nera, incaricata di ritirare una borsa con quanti più soldi e monili in suo possesso. L'anziana eseguiva quanto raccomandatole e consegnava quanto in suo possesso alla truffatrice che si allontanava velocemente dalla zona di Gretta. Solo a quel punto l'anziana ha telefonato alla figlia per spiegarle il fatto, capendo di essere stata raggirata, truffata e derubata. Allertata la sala operativa della Questura, a nulla sono valse le ricerche estese in tutta la provincia.