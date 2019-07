«Suo nipote ha avuto un incidente, mi dia 1.800 euro»

di E.B.

TRIESTE - La truffa del finto avvocato colpisce ancora. Nel mirino anche stavolta una anziana nel rione di Gretta di Trieste. Le hanno detto chee si sono fatti consegnare 1.880 euro per sostenere eventuali spese legali. Secondo la ricostruzione della Polizia, ieri un uomo ha telefonato all'anziana dicendole che il nipote era rimasto vittima di un incidente stradale e che di lì poco un avvocato si sarebbe recato a casa sua per ritirare 1.880 euro per le spese legali da sostenere. Verso le 11.30, due uomini,, hanno suonato alla porta di casa. Non essendo in possesso dell'intera somma, l'anziana si è recata in un ufficio postale della zona, ha prelevato la parte mancante e l'ha consegnata ai due uomini, che si sono allontanati rapidamente. Poco dopo la donna ha telefonato ai parenti informandoli dell'accaduto e ha capito di essere stata raggirata. È stata informata la sala operativa della Questura tramite il 112 e una Volante e personale della Polizia scientifica si sono recati sul posto. La Questura di Trieste invita tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli,, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomale, si invita la cittadinanza a informare le Forze dell'Ordine attraverso il numero unico 112.