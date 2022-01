Trovato uno scheletro nella zona sopra Cormons: si teme possa trattarsi di Roberto Volo

CORMONS (Ud) - Macabra scoperta, questa mattina 30 gennaio, da parte di un escursionista sul monte Quarin: i resti di uno scheletro, presumibilmente maschile, in un punto di difficile accesso sull’altura che si trova sopra Cormons.

Potrebbe trattarsi - ma gli accertamenti saranno nei prossimi giorni - di Roberto Volo, 62 anni, appassionato di trekking, che era scomparso due anni fa da Farra D’Isonzo (Gorizia) dove viveva con la sua famiglia. Giovedì 27 febbraio 2020, intorno alle 7 del mattino, era uscito di casa a bordo della sua Fiat 500 grigio metallizzata, poi ritrovata appunto sopra a Cormons, per andare a Udine, dove lavora come ragioniere. Sul posto di lavoro, però, non è mai arrivato e di lui non si sono più avute notizie.

Appelli e ricerche sono state avute anche su Chi l'ha visto? di Rai3.