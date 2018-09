Trovato incosciente dalla mamma nel letto di casa: salvato al telefono

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un giovane diè stato trovato questa mattina privo di sensi nel letto della propria abitazione nel rione di Barcola, in Salita di Contovello. Ad accorgersi dello stato di incoscienza del figlio, è stata la madre. Il ragazzo era cianotico e non respirava.La donna ha allertato immediatamente i soccorsi e guidata telefonicamente ha dovuto praticare la rianimazione fino a quando sul posto sono giunti i sanitari del 118 (automedica e ambulaza) che hanno trasportato il ragazzo all'Ospedale di Cattinara in codice rosso. Fortunatamente il 26enne ha ripreso l'arrività cardiaca e ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione.