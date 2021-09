TRIESTE - Diverse decine di bossoli di arma da fuoco sono state rinvenute questa mattina - 13 settembre - in un cassonetto dei rifiuti in largo Canal a Trieste. Sul posto subito è arrivata la Polizia per il recupero. Sugli esiti delle indagini c'è il massimo riserbo da parte degli investigatori.

A trovare i bossoli sarebbe stato un cittadino che ha poi dato l'allarme alle forze dell'ordine.