Troppe violazioni alle norme anti Covid: bar chiuso per 3 giorni

TRIESTE - Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha disposto la chiusura per 3 giorni del bar Al Foro, già al centro di forti polemiche e proteste nelle settimane scorse. Il provvedimento è stato disposto nel tardo pomeriggio di ieri in seguito a controlli eseguiti nell'ambito dell'applicazione della normativa antipandemica e rafforzata nel periodo prepasquale, agenti della Squadra Volante aveva notato la presenza di avventori che consumavano e sostavano nel locale, privi dei DPI e senza mantenere la distanza minima interpersonale. Dopo le formalità di rito, sono stati sanzionati per la violazione della normativa tre clienti e il titolare del bar. Il bar è stato chiuso più volte, l'ultima delle quali in gennaio per 30 giorni su disposizione del Prefetto.