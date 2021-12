Triestina ko per Covid, 18 positivi nel gruppo squadra: 11 sono calciatori, 7 dello staff

TRIESTE - Il giro di tamponi molecolari, al quale è stato sottoposto il gruppo squadra alla vigilia della ripresa dell'attività agonistica, «ha fatto riscontrare la positività al Covid-19 di 18 elementi, 11 dei quali calciatori e 7 facenti parte dello staff, tutti vaccinati». Lo rende noto la Triestina, società che milita nel girone A della Lega Pro. In ossequio alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del protocollo FIGC - aggiunge la società - tutti i tesserati sono stati posti in isolamento domiciliare.

I calciatori negativi, fa sapere la Triestina, riprenderanno l'attività in forma individuale almeno fino al 2 gennaio, sottoponendosi a tampone molecolare ogni 48 ore. «In considerazione del quadro venutosi a creare in seguito al giro di tamponi - conclude la società - l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ritiene necessario sottoporre il gruppo squadra a un periodo di quarantena, prescrivendo inoltre il divieto di disputa della partita di campionato in programma il prossimo 9 gennaio».