Camion sbanda e finisce semi ribaltato: chiusa la statale Triestina

TRIESTE - A causa dello sbandamento autonomo di un mezzo pesante sulla rampa di ingresso in autostrada Sistiana-Rabuiese all'altezza di Lacotisce, il traffico in direzione Trieste è provvisoriamente deviato in uscita allo svincolo di Grandi Motori. Lo rende noto l'Anas. Poiché il rimorchio del veicolo si è parzialmente ribaltato, impattando e danneggiando le barriere di scurezza e le barriere fonoassorbenti installate lungo la rampa, la statale 202 Triestina, che sottopassa il tratto, è temporaneamente chiusa al traffico in via precauzionale. Anche in questo caso la circolazione in direzione Trieste è deviata all'uscita di Grandi Motori. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco.