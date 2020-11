Covid. Calciatori della Triestina positivi ai tamponi Ecco chi sono

«In seguito ai tamponi eseguiti nella giornata di ieri, sono emerse le positività dei calciatori Giorico Daniele, Rossi Tommaso e Valentini Alex». Lo comunica l'U.S. Triestina Calcio 1918, spiegando che per questo motivo «il gruppo squadra sosterrà un ulteriore ciclo di tamponi nella serata di oggi». «In conseguenza di ciò - si legge in una nota - la Società, nell'attesa di ricevere per tempo i relativi risultati, ha inoltrato richiesta a Lega Pro di posticipare alle 16.30 il calcio d'inizio della partita in programma domani contro l'Imolese, inizialmente programmata alle ore 15».

Successivamente l'Us Triestina Calcio ha reso noto che «preso atto dell'istanza presentata dalla società, ai sensi delle relative disposizioni, la Lega ha disposto che la gara Triestina-Imolese, in programma mercoledì 11 novembre allo stadio Nereo Rocco di Trieste abbia inizio alle ore 16.30 anziché alle 15».

© RIPRODUZIONE RISERVATA