TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia sarà domani, lunedì 30 marzo, la prima Regione in Italia a sperimentare il voto elettronico a distanza. Lo ha comunicato la stessa Regione, spiegando che, a livello nazionale, il Consiglio della Regione del Piemonte aveva già applicato questa modalità, ma che l'Aula del Fvg sarà la prima in assoluto a sperimentarla. In Piemonte, infatti, si è votato per appello nominale dei presenti, mentre il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si riunirà alle 11, in seduta unica e per la prima volta in modalità telematica, per esaminare il disegno di legge 85 contenente ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dopo quelle già approvate a inizio mese.

Si tratta - riporta la nota - di un provvedimento in continuità con la legge regionale 3/2020, che ha permesso di fornire i primissimi aiuti.

