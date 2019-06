In vespa senza assicurazione e patente snobba l'alt: maxi multa

di E.B.

TRIESTE - Poco meno di due settimane fa la Polizia Locale, durante una normale attività di controllo per la sicurezza stradale in zona Valmaura,che, invece di rispettare l'obbligo di fermarsi, si era dato precipitosamente alla fuga riuscendo a far perdere le sue tracce . I dati del mezzo sono stati così diramati tra tutti gli operatori del Reparto che hanno collaborato nella ricerca tenendo d'occhio in particolare la zona di residenza del proprietario. Non è stato un caso perciò che dopo qualche giorno intercettassero il vespista proprio da quelle parti e questa volta non ha avuto alcuna possibilità di scappare. Dal controllo che ne è seguito, è emerso un quadro poco confortante a carico del 46enne:e non revisionato, senza aver; insieme alle violazioni di qualche giorno prima (obbligo di fermarsi all'alt e velocità pericolosa) si è visto contestare, esclusa l'inottemperanza all'alt il cui ammontare sarà deciso dal Prefetto. Ma non è finita: la banca dati del Ministero dell'Interno ha rivelatoper reati contro il patrimonio; il fermo stradale è stato così l'occasione per notificargli delle comunicazioni in sospeso da parte della Procura della Repubblica e dei Carabinieri. Sono infine in corso degli accertamenti per verificare che la vespa non sia stata rubata.