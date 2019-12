Pizzicato a tagliare la gomma di un camper: denunciato un 79enne

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un uomo, M.B., 79 enne e residente in città. E’ stato sorpreso da un passante in largo Sonnino accovacciato, vicino ai pneumatici di un camper, con un coltello in mano e si è, quindi, allontanato velocemente a bordo di un’autovettura. E’ stata informata la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante. Sono state avviate ricerche in zona e l’uomo è stato individuato in piazza Garibaldi. Ha ammesso di aver danneggiato un penumatico del camper.

Sempre la Polizia di Stato ha denunciato per furto una cittadina senegalese residente a San Donà di Piave (Ve). In un negozio di viale XX Settembre ha nascosto diversi indumenti femminili in una borsa e ha indossato un paio di scarpe e una giacca. Il suo operato è stato notato da un'addetta alla vigilanza, che l'ha fermata una volta superata la casse e la barriera antitaccheggio. La merce – per un valore di 70 euro - è stata recuperata.