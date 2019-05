Ubriaco si presenta al pronto soccorso e se la prende con i medici

di E.B.

TRIESTE- La Polizia di Stato haper non aver ottemperato a un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale un cittadino, l'uomo si è recato aldell'ospedale Maggiore arrecando disagio ai sanitari. Privo di documenti identificativi, la Polizia lo ha accompagnato in Questura e fotosegnalato. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato.Ieri mattina - 15 maggio - unaè stata denunciata per. Per motivi personali ha minacciato la proprietaria di unnel rione di San Giovanni brandendo una bottiglia.Sempre ieri, la Polizia si è recata in un supermercato di viale Miramare, per sanzionare amministrativamente un uomo per. Se l'era presa con un addetto alla vigilanza. È stato accompagnato dai sanitari al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara.