TRIESTE - L'estate 2019 porta con sè qualche novitàpresa d'assalto nei mesi estivi da residenti e turisti. Il Comune ha fatto affiggere, all'altezza degli attraversamenti pedonali, dei cartelli dove si raccomanda ai bagnanti di. Scrive il vicesindaco leghistasulla sua bacheca Facebook: «Sugli attraversamenti pedonali direzione centro abitato, sono stati affissi questi cartelli, che indicano di indossare un abbigliamento adeguato. Non è un’ordinanza, quindi non ci saranno sanzioni: ma non è nemmeno solamente un invito: è una raccomandazione, nello spirito di sensibilizzare i cittadini al rispetto di chi, al di là della strada, ci abita. Verrà richiesto quindi il “solo” senso civico, per evitare di andare in negozio o in farmacia in costume, perché la nostra libertà finisce quando si va a ledere quella altrui: è un, e sono sicuro che verrà rispettato».