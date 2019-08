Anziana derubata della pensione e ridotta alla fame da due truffatori

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ridotta a patire la fame perchè costretta a riscuotere la pensione e consegnarla ai ladri truffatori. Un vero e proprio incubo quello vissuto da una, vittima di furto pluriaggravato. La Polizia locale ha infatti arrestatosopresa in flagranza di reato. Assieme a lei, è stato denunciato il marito - Giuliano Scarpa di 36 anni. Il caso è scaturito da una segnalazione fatta ai primi di luglio dall'Asuits al comando della Polizia locale: si riferiva di unadi una 80enne, costretta a rivolgersi costantemente ai servizi di assistenza socio-sanitaria per ottenere un sussidio con cui sfamarsi. Da qui il dubbio che qualcuno le sottraesse il denaro in maniera indebita. Qualcuno di cui l'anziana si fidava. Immediatamente sono scattate le indagini: gli agenti sono partiti dall'acquisizione delledella banca dove la donna era solita a fare i prelievi. Le immagini immortalavano con chiarezza il volto di una giovane che accompagnava la vittima allo sportello.Alcune sue caratteristiche fisiche -- hanno portato gli investigatori in brevissimo tempo a identificare la ladra. Dunque gli agenti sono passati al monitoraggio costante dei movimenti e delle frequentazioni della 30enne, in attesa che la stessa ricontattasse la vittima per il successivo prelievo bancario. Il primo di agosto,, la Greco e l'anziana sin dalla mattinata sono state "agganciate" e pedinate da personale in borghese sin dentro la banca. Osservate attentamente le fasi del prelievo e intercettati i dialoghi, le due si sono separate. La vittima,, è risultata in realtà in possesso di pochi spiccioli. Gli agenti hanno dunque perquisito la residenza della 30enne giungendo al rinvenimento delle banconote. Nell'abitazione c'era il marito, ristretto ai domiciliari, denunciato per il ruolo concorsuale nel delitto.