La casa vacanza al mare in affitto a un prezzo stracciato... ma c'era il trucco

Hanno messo in affitto su internet una finta casa vacanze ad Andora (Savona) e, proponendo prezzi vantaggiosi, sono riusciti a mettere a segno diversi colpi a danno di ignari cittadini. Due uomini residenti in provincia di Trieste, uno di 32 e l'altro di 53 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Vercelli per truffa aggravata in concorso.



Una delle vittime del raggiro è un vercellese di 45 anni residente a Tronzano, il quale si è imbattuto in un annuncio accattivante per una casa estiva in Liguria. L'uomo, attratto dalle condizioni favorevoli dell'annuncio, tra cui la vicinanza della casa al mare, è stato convinto dall'affittuario nel versare una caparra di 450 euro per "fermare" l'alloggio; a seguito di un sopralluogo, però, la vittima della truffa si è accorta che non esisteva alcuna casa in affitto. Dai primi accertamenti il vercellese ha scoperto che altri, come lui, erano stati raggirati. Grazie alla denuncia, i militari sono riusciti a risalire ai truffatori, che sono stati identificati e denunciati.

