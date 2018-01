Trovato morto riverso sull'asfalto e senza documenti: giallo a Trieste

di E.B.

TRIESTE - Un uomo di età compresa tra i 60 e i 70 anni è stato trovato morto questa mattina in via Foscolo all'altezza del civico 27. Ancora sconosciute le cause del decesso: ilera riverso, privo di vita eaddosso. Si indaga sulle cause del decesso, al momento sconosciute: potrebbe trattarsi di una caduta dall'alto dovuta a cause accidentali oppure ad una decisione estrema di togliersi la vita. La Polizia sta indagando sull'accaduto. Sul posto anche la scientifica e il medico legale.