di E.B.

TRIESTE - Violento incidente tra due autovetture nella serata di ieri 5 giugno sulla strada regionale 14 nell'abitato di Sistiana (Comune di Duino Aurisina) dove sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina. Giunti sul posto, hanno trovato una delle due autovetture cappottata. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre dell'autovettura le due persone incastrate, che sono state prese in carico dal personale sanitario del 118, e un cane che è stato consegnato al personale della Polizia. Successivamente hanno messo in sicurezza i due mezzi incidentati, uno dei quali alimentato a Gpl, e l'area del sinistro. Le cause dell'incidente sono da accertare. gli occupanti della seconda vetturadal mezzo. Sul posto personale sanitario del 118, Polizia di Stato e Carabinieri.