Sicurezza: al via controlli congiunti Polizia-guardie giurate in città

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Sono partiti questa mattina dalle Rive, a Trieste,con l'ausilio delle Guardie giurate, volti a monitorare il territorio a tutela e sorveglianza del patrimonio e dei luoghi pubblici. Una mattinata definita "tranquilla" e di "adattamento", spiegano dalla Polizia Locale., finanziato dalla Regione Fvg,, sarà su base quotidiana e andrà avanti fino a giugno 2020. Pur essendo armate, le Guardie giurate avranno compiti e limiti precisi: il loro compito esclusivo sarà quello di segnalare alle Forze dell'ordine o alla centrale della Polizia locale eventuali casi e far quindi intervenire le forze stesse, come ha ricordato il vicesindaco del capoluogo giuliano,L'ingaggio di guardie giurate, avviene in ottemperanza della legge regionale 9/2009 che che riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie giurate.