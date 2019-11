Adesca una 13enne e fa sesso con lei: arrestato un 37enne

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trieste, dovendo espiare nove anni poiché condannato per aver adescato, nel 2016, una 13enne. Ma andiamo con ordine. Nell’estate del 2016, non avendo da alcune ore notizie della propria figlia minorenne, una donna sporgeva denuncia di scomparsa presso la Questura, specificando non solo che la ragazza era stata vista da una conoscente alla fermata del bus mano nella mano con un adulto, ma che erano anche spariti dal proprio portafoglio il bancomat e la carta di credito. I primi accertamenti hanno permesso di ipotizzare che la giovane avesse iniziato una relazione con l'uomo: infatti, dal telefonino della minore scomparsa, lasciato a casa prima di andare via,dai quali si evinceva chiaramente come tra i due ci fossero stati dei rapporti sessuali.Ulteriori approfondimenti hanno rivelato che la sera della scomparsa, l’indagato aveva fatto accesso ad un pronto soccorso di un comune del Friuli Venezia Giulia e che, in quell’occasione, era stato visto in compagnia di una giovane aventedella minore scomparsa. Dopo alcuni giorni di ricerche e di incessanti indagini, la ragazza e l’uomo sono stati rintracciati in altro centro friulano da una Volante. La 13enne era stata riconsegnata alla famiglia mentre l'uomo è stato indagato in stato di libertà per i reati di adescamento di minore e atti sessuali con minorenne. Per lui si sono spalancate prima le porte del carcere e poi gli arresti domiciliari. L’esecuzione del provvedimento è intervenuta a pochi giorni dalla “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” che si celebra il 25 novembre.