Concessione non rinnovata: sotto sequestro area con 200 barche

MUGGIA - Sequestro penale da parte della Capitaneria di porto in zona foce del Rio Ospo (terrapieno delle Noghere): si tratta di un’area di 6678 mq, con relativo specchio acqueo di 4100 mq, nel quale erano posizionati un pontile galleggiante e boe di ormeggio e all’interno. L'area in questione è quella della. Il sequestro è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Trieste, a seguito di indagini svolte dalla locale Guardia Costiera, che ha ipotizzato una serie di reati in materia demaniale e ambientale nei confronti della società in questione. In particolare l’area demaniale e lo specchio acqueo oggetto del sequestrodell'anno in corso, a seguito delda parte dell’Autorità di Sistema Portuale, provocato dall’insorgere di un contenzioso amministrativo relativo alla gestione della concessione. Inoltre nel corso di alcuni sopralluoghi sono emerse criticità in materia ambientale, relative a(sacchi di materiale abbandonato da soci della Marea Srl, imbarcazioni e motori ormai fuori uso, in attesa di smaltimento, cataste di materiale ferroso e legname). L’area posta sotto sequestro è stata affidata in custodia giudiziale a personale dell’autorità portuale: accanto ai sigilli sono stati apposti cartelli che forniscono ai proprietari delleil punto di contatto, presso il custode giudiziario, con il quale concordare le modalità di accesso temporaneo finalizzato al recupero della propria imbarcazione o anche solo di oggetti personali presenti a bordo delle medesime.