Scrocca la corrente di casa e fa "il bullo" con la pistola al lavoro

TRIESTE -e detenzione di: la Polizia locale ha denunciatoin seguito alla perquisizione della sua abitazione scattata in seguito ad una denuncia pervenuta presso gli uffici della Polizia locale di via Revoltella. Dalla denuncia risultava che l'uomo, oltre ad aver realizzato nel proprio appartamento unera in possesso di una pistola. L'attività investigativa svolta nell'appartamento dava esito positivo in quanto oltre all'allacciamento abusivo veniva rinvenuta anche una perfetta replica di unasenza tappo rosso con il relativo munizionamento. Per il ripristino dell'impianto elettrico gli operatori della Polizia Locale hanno fatto intervenire il personale dell'Acegas mentre la pistola e le munizioni venivano sequestrate.