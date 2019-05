Investe un pedone: cadono a terra ​ma lui si rialza e scappa in scooter

TRIESTE - Uno scooterista di 64 anni è stato denunciato per omissione di soccorso in seguito a un incidente stradale avvenuto a Trieste, in via Giulia. Secondo una ricostruzione, l'uomo avrebbe investito un pedone, di 72 anni, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nei pressi di un centro commerciale. Nell'impatto sarebbero caduti entrambi, ma lo scooterista non si sarebbe fermato e, ritornato in sella, si sarebbe allontanato senza soccorrere il pedone. Il 64enne è stato rintracciato dalla Polizia locale attraverso una testimonianza e l'analisi delle immagini di una videocamera. Oltre alla denuncia per omissione di soccorso, all'uomo sono state contestate la mancata precedenza al pedone e l'assenza di assicurazione obbligatoria.

