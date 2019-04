Perde il controllo e si schianta su due auto in sosta, poi la fuga: preso

di E.B.

TRIESTE - Ha perso il controllo della propria autovettura andando a schiantarsi all'alba, una Toyota Yaris e una Renault Clio mentre percorreva la via Svevo.ma ha proseguito la sua corsa. Il personale della Polizia locale domenica mattina - 7 aprile - è riuscito a rintracciarlo nell'arco della stessa giornata. Una pattuglia è stata inviata in via Svevo dove era stato segnalato l'incidente stradale con solo danni su due autovetture in sosta: il conducente dell’autovettura non ha affatto considerato l'ipotesi di fermarsi, per lasciare i propri dati ai fini assicurativi:, oltre che di buon senso, dandosi dunque alla fuga All’arrivo sul posto della pattuglia gli operatori hanno avuto un unico elemento grazie al quale risalire all’autovettura in fuga:Nell’ora successiva hanno quindi cercato in zona Baiamonti e Servola un’autovettura danneggiata di colore blu grigio trovandola parcheggiata presso il cimitero di Servola. Nei confronti del conducente,F. N. le sue iniziali, è stata contestata la fuga e la velocità.