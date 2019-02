Pizzicato dal parroco a rubare le offerte in chiesa: arrestato 42enne

di E.B.

TRIESTE - Pizzicato dal parroco adall'apposita cassettina nellain piazzale Rosmini. Il ladro - arrestato dalla Polizia - stava agendo assieme ad un altro giovane. Si tratta di un cittadino kosovaro, 42enne, residente in città. E’ stata prontamente informata la sala operativa della Questura tramite il 112. I due, dopo aver trovata la porta d’uscita chiusa, raggiunti dal parroco, hanno iniziato acon violenza per assicurarsi la fuga. M.H., già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli operatori della Squadra Volante e identificato. Una volta ricostruito l’episodio, è stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere del Coroneo.