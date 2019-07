Rissa e coltellate davanti alla stazione: grave un iracheno

TRIESTE - Un uomo di origine irachena è rimasto seriamente ferito oggi pomeriggio in una rissa avvenuta in piazza Libertà a Trieste, nei pressi della stazione dove sono rimaste coinvolte e ferite altre due persone, presumibilmente connazionali.



Secondo la ricostruzione della Polizia locale, la colluttazione avrebbe avuto inizio nei giardini della piazza, frequentata anche da gruppi di migranti, dove due uomini avrebbero cominciato a inseguire un terzo. Quest'ultimo sarebbe riuscito a fuggire, facendo ritorno poco più tardi con un coltello. L'uomo avrebbe così aggredito uno dei suoi inseguitori, provocandogli ferite serie, e successivamente anche l'altro. Subito dopo si sarebbe liberato dell'arma, gettandola in uno scavo, nei pressi di un bar dove la colluttazione avrebbe avuto fine per intervento della Polizia locale.



I tre feriti sono piantonati all'ospedale Cattinara di Trieste.

