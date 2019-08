Abbandona nell'indifferenziata due antenne e un tavolo: maxi multa

di E.B.

TRIESTE - Alcuni giorni fa, grazie alla collaborazione di una cittadina, le Guardie ambientali hanno sanzionato un uomo che aveva abbandonato in prossimità dell'isola ecologica materiale destinato alla discarica. L'uomo arrivato in prossimità dell'isola ecologica a bordo di un autocarro Piaggio ha abbandonato al suoloe nei cassonetti dell'indifferenziata conferivadi cui una con un'asta metallica lunga circa 3 mt. che, essendo troppo lunga, è stata piegata con la forza. La scena non è passata inosservata ad una passante che, prontamente,recandosi successivamente dalle Guardie ambientali che hanno acquisito il video. Dopo aver visionato le immagini e aver svolto alcuni giorni di indagini le Guardie sono riuscite a risalire all'autore dell'abbandono: l'uomo,, ha ricevuto una sanzione da 500 euro per il conferimento delle antenne nei contenitori stradali e un'altra da 600 euro per l'abbandono del tavolo.