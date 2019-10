Su Fb il messaggio del padre di Matteo: «Ora sei il nostro angelo custode»

All'indomani delladiin cui sono morti i due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, ci pensa il padre del Primo, Fabio Demenego, a silenziare le polemiche. Lo fa con un post facebook. Solo due righe di commiato dal figlio 31enne ucciso a bruciapelo da Alejandro Augusto, di origini domenicane, con problemi mentali: «Ciao mio eroe. Ora sei il nostro Angelo Custode».Un messaggio commovente dopo i toni durissimi che poche ore prima l'altro figlio e fratello dell'agente ucciso, Gianluca Demenego, aveva usato contro, "colpevole" di aver pubblicato un tweet critico verso la polizia. «Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra», ha scritto il cuoco romano, volto noto della tv. La risposta del fratello di Matteo non si era fatta attendere: