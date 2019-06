Scafo ed equipaggiamenti carenti: nave porta rinfuse ferma in Porto

di E.B.

TRIESTE - Una nave porta rinfuse dibattente bandiera Sierra Leone, è detenuta nel porto di Triestea seguito dell’intervento degli ispettori della Guardia Costiera, che effettuano quotidianamente i servizi di controllo delle navi mercantili, per garantire il rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della navigazione. La nave detenuta, che ha sbarcato a Trieste u, manifestava, al momento del controllo, carenze nella manutenzione dello scafo e degli equipaggiamenti; sono state anche rilevate violazioni relative alle condizioni di vita che l’armatore deve assicurare ai marittimi imbarcati. In totale 22 deficienze, dieci delle quali sono motivo di detenzione, per cui la nave potrà lasciare Triestedi sicurezza previsti. Nei confronti del comandante e dell’armatore è stata elevata anche una cospicua sanzione amministrativa.