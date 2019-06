Si schianta con la moto contro il guardrail: muore sul colpo 45enne

di E.B.

TRIESTE - Un uomo di 45 anni è deceduto questa notte schiantandosi in sella alla propria moto Suzuki contro il guardrail sulla strada 14 che nei pressi di Borgo San Mauro (Sistiana) si collega al raccordo autostradale 13. L'incidente è avvenuto attorno alle 6 di questa mattina per ragioni ancora al vaglio delle autorità competenti. Stando alle prime ricostruzioni, il violento e fatale impatto sarebbe avvenuto dopo una ventina di metri di frenata. Sul posto Carabinieri e sanitari del 118 che hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione ma per centauro, di San Dorligo della Valle, non c'è stato nulla da fare a causa dei gravissimi e numerosi traumi riportati.