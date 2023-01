Il ministro Tajani: «Fermare subito la rotta balcanica». Meloni in collegamento: «Trieste la città più italiana e mitteleuropea»

TRIESTE - «È fondamentale la stabilità della regione anche perché attraverso i Balcani passano anche i flussi migratori dalla Turchia ed è importante evitare l'immigrazione illegale. Stabilità significa anche possibilità di crescita economica e di presenza delle nostre imprese». Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che nella mattina di oggi, martedì 14 gennaio, ha aperto al Convention Center di Trieste la conferenza "L'Italia e i Balcani occidentali: crescita e integrazione". Una giornata che è anche occasione per «riunire tutte le forze italiane dei diversi settori, imprenditoriali e politici, anche con la benedizione dell'Ue, per lanciare una presenza sempre più forte del nostro Paese in una regione che deve diventare anche parte del mercato europeo» ha continuato il ministro. «Noi siamo per un'accelerazione» dei processi di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali. «Vogliamo avere i Paesi dei Balcani nell'orbita europea, questo significa essere credibili, seri, affidabili, fare investimenti. Vogliamo essere più presenti perché in politica quando si lasciano degli spazi questi spazi vengono occupati da altri. Se noi siamo presenti politicamente, con le nostre imprese e anche con i nostri militari di pace non ci sono pericoli di occupazione di spazi da parte di altri. Non c'è solo la Russia, tanti sono interessati ai Balcani. Per questo l'Italia e l'Europa devono essere più presenti».

«Ucraina: sosteniamo iniziative per il dialogo»

Tra i temi del giorno anche quello della guerra in Ucraina, sul quale il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha chiarito il ruolo dell'Italia. «Noi non siamo in guerra, stiamo solo aiutando l'Ucraina a non essere invasa. L'obiettivo finale deve essere quello di raggiungere la pace, sostenendo tutte le iniziative favorevoli al dialogo tra le due parti a cominciare dall'azione che può svolgere per esempio l'Aiea, per far sì che la centrale di Zaporizhzhia diventi un'area neutrale e non un luogo di combattimenti. Poi dobbiamo continuare a favorire i corridoi alimentari, altrimenti rischiamo di vedere tensioni sociali in Africa, e anche per esempio in Egitto. Dobbiamo quindi favorire l'azione della Turchia che è riuscita a mettere seduti attorno al tavolo ucraini e russi per l'esportazione del frumento. Non è facile - ha concluso il ministro - ma vogliamo si arrivi a una pace giusta che significa libertà e indipendenza per l'Ucraina».

Meloni: «Trieste, ponte tra identità italiana ed europea»

A intervenire durante la conferenza anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che attraverso un video messaggio ha ricordato come «tutto quello che accade al di là dell'Adriatico ha un riflesso immediato su di noi. Trieste e il Friuli-Venezia Giulia sono intimamente legati e connessi al mondo balcanico da profonde relazioni economiche e culturali. Trieste, allo stesso tempo "la più italiana" e "la più mitteleuropea" tra le città italiane, rappresenta un ponte naturale e straordinario tra l'identità italiana e latina, con quella dei popoli slavi e germanici a noi più vicini. Il tessuto imprenditoriale di questo territorio rappresenta inoltre un esempio vincente della capacità italiana di affermarsi nei mercati internazionali grazie al suo talento e alla sua creatività. Le attuali dinamiche geopolitiche rendono questa conferenza quanto mai necessaria».