Immigrazione: pattuglia mista italo slovena rintraccia 17 stranieri

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORIZIA - Sono stati intercettati ieri 5 luglio a Gorizia, lungo la fascia confinaria, da parte di una17 cittadini. Il risultato dell'operazione, svolta da agenti della Polizia di Frontiera, era stato annunciato ieri dal ministro dell'Interno,, durante la sua visita a Trieste. I migranti - spiega oggi la Questura di Gorizia, fornendo ulteriori dettagli sull'operazione - sono stati individuati all'alba mentre si dirigevanodi Gorizia. Provengono da Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Turchia, India e sarebbero giunti in Italia attraverso la 'rotta balcanica". Nel gruppo c'era anche un minore non accompagnato di nazionalità bengalese, richiedente asilo, che è stato affidato a una struttura competente. Gli altri 16, in conformità all'accordo bilaterale italo-sloveno, sono stati riammessi in Slovenia.