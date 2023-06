Migranti clandestini, botte a chi non cammina e sonnifero ai bambini: smantellata rete di passeur

TRIESTE - Botte a chi non camminava, sonniferi ai bambini perché non facessero rumore, non piangessero, non si lamentassero: era, e probabilmente è ancora così, quello che facevano i passeur che "guidavano" i migranti sulla rotta Balcanica.

È quanto ha accertato la Dda di Trieste e la Polizia di Trieste in un'inchiesta che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.