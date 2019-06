Operatori aggrediti da migranti in casa accoglienza: un ferito

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La Polizia di Stato ha indagato per lesioni aggravate, A.M.T., di 26 anni. Ospite di una, si è scagliato in particolare contro un operatore della stessa, che è stato accompagnato presso l’ospedale di Cattinara. Anche altri due addetti sono stati aggrediti da un altro ospite, minore di 14 anni e, quindi, non imputabile.