Perde il controllo della Toyota e si ribalta a bordo strada

TRIESTE - Incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla strada 202 in direzione Padriciano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco: per cause ancora in fase di accertamento,. La conducente è uscita autonomamente dalla vettura, è stata comunque accompagnata all’ospedale per accertamenti dal personale sanitario intervenuto immediatamente sul posto. I Vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e una campagnola, hanno messo in sicurezza il mezzo . Sul posto anche i Carabinieri , la Polizia Municipale e gli addetti Anas.