TRIESTE - Incidente sul raccordo autostradale "RA13" in direzione Trieste, nel punto con lo svincolo per Trebiciano: un' autovettura, per cause i fase di accertamento si è cappottata. La conducente del mezzo è stata estratta dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale di Cattinara. La vettura incidentata è stata messa in sicurezza così come la sede stradale, per i rilievi e la viabilità è intervenuta la Polizia stradale.







