Perde il controllo dell'auto e si ribalta sul fianco: conducente ferito

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale 1, un chilometro prima didove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato sul fianco. L'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario e accompagnato in ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo . Sul posto anche i Carabinieri. Non risultano altri veicoli coinvolti.