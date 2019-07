Perde il controllo, esce di strada con lo scooter: motociclista grave

di E.B.

TRIESTE - Gravi le ferite riportate da un motociclista che nella tarda serata di ieri 26 luglio ha perso il controllo dello scooter uscendo fuori di strada in Strada Nuova per Opicina, all'altezza di via Commerciale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco assieme al personale sanitario del 118 che ha preso in cura l'uomo. Stando alle prime informazioni, lo scooter, con in sella un uomo, sarebbe caduto in maniera autonoma. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro, sul posto anche personale della Polizia locale.