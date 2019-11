Investito da un'auto mentre attraversa la strada: morto un 84enne

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Era statoieri - giovedì 31 ottobre - mentrela strada fuori dalle strisce pedonali. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi e il suo cuore non ha retto: l'84enne investito in via Grego all’altezza del civico 22 non ce l'ha fatta. E' morto poco dopo essere stato trasportato all'Ospedale di Cattinara in prognosi riservata. Ad investirlo una donna al volante di una Fiat Panda. Sul posto erano intervenute due pattuglie della polizia locale e l'ambulanza.