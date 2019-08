Perde il controllo e si ribalta con l'auto: a bordo tre persone, tra le quali un minorenne

di E.B.

TRIESTE -stradale attorno a mezzanotte in via Revoltella, angolo via Forlanini, dove è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco. Giunti sul posto, hanno trovato una Fiat Punto che, per cause ancora da accertare, si erafinendo su un fianco.I tre occupanti, tra i quali un minorenne, sono usciti autonomamente dal mezzo incidentato, e sono stati presi in cura dal personale sanitario. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area del sinistro e del veicolo incidentato. Sul posto anche la Polizia municipale.