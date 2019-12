Schianto tra furgoni, uno si ribalta: due feriti gravi sulla grande viabilità

di E.B.

TRIESTE-tra due- uno di Poste Italiane e l'altro dell'Acegas Aps - sulla grande viabilità, duecento metri prima della galleria diin direzione città. Due persone sarebbero rimaste ferite in modo grave ma non sarebbero in pericolo di vita. Una è stata estratta dai Vigili del Fuoco da uno dei due furgoni che si èa causa dell'impatto con l'altro mezzo. E' stato trasportato inall'ospedale di Cattinara con trauma cranico, gamba fratturata ed emorragia. L'altro conducente, in codice giallo, ha riportato traumi multipli. Sul posto anche Polizia locale, sanitari del 118 e Carabinieri. Inizialmente chiusa per i rilievi e i soccorsi, la strada è stata riaperta dopo quasi due ore.