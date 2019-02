Schianto tra quattro mezzi: una persona ferita estratta dall'auto

di E.B.

TRIESTE-stradale verso mezzogiorno in via Flavia dove è intervenuta la seconda squadra della sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco. Quattro i mezzi coinvolti. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno dato assistenza al personale sanitario del 118 ad estrarre da una delle vetture incidentate l'unico ferito e successivamente hanno messo in sicurezza le vetture incidentate e l'area del sinistro. La dinamica dell'incidente è da accertare.