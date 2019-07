© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Alle 10:00 del 22 luglio 2019, la prima squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste, è intervenuta in, altezza supermercato, per unstradale.Un, per cause ancora da accertare,che sono andante ache sopraggiungeva. Illesi gli occupanti della vettura. I VV.F hanno messo in sicurezza l'area del sinistro. Sul posto la Polizia municipale.