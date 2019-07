Turbina del Tir in fiamme: camionista ustionato ai piedi

di E.B.

TRIESTE - I Vigili del fuoco sono intervenuti sul raccordo autostradale 13 in direzione Trieste, all’altezza dello svincolo con Sgonico. Per un probabile guasto meccanico il conducente di un autoarticolato è rimasto ustionato ai piedi, a causa del principio d’incendio della turbina, poi si è messo in salvo autonomamente ed è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 . I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l'area del sinistro.Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzo né persone. Sul posto anche personale della Polstrada e ANAS.