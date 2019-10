Va a fuoco la cucina di un alloggio popolare, emergenza nelle case Ater

di Elisabetta Batic

TRIESTE - Va a fuoco la cucina in un alloggio delle case popolari Ater di viale Campi Elisi a trieste. Accade oggi 18 ottobre, in pieno centro. Allertati, i vigili del fuoco si precipitano: in casa c'è l'inquilino, terrorizzato, nelle stanze invase dal fumo. Poi però l'uomo riesce a uscire da solo e a scendere in strada. I vigili del fuoco con lancia a pressione e autorespiratori hanno spento l'incendio. L'inquilino sceso in strada è stato trasportato all'ospedale per accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA