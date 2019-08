In fiamme un'auto parcheggiata: è mistero sulle cause del rogo

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un'altro episodio didopo quello di ieri mattina, 6 agosto, nei pressi della stazione ferroviaria. Stavolta i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Alpi Giulie, per l'incendio - appunto - di un'autovettura. Giunti sul posto, hanno trovato un'automobile parcheggiata,e hanno immediatamente provveduto allo spegnimento con la manichetta ad alta pressione. Nell'incendioe non è rimasto danneggiato nessun altro veicolo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Sul posto i Carabinieri.