Incendio in uno stabile nella notte: evacuati due appartamenti

TRIESTE - Paura nella notte in uno stabile di via Udine perche ha interessato un appartamento all'ultimo piano. All'una circa, i Vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale sono intervenuti sul posto con due squadre l'autoscala l'autobotte e il funzionario di guardia,per un totale di 15 uomini. Utilizzando gli autoprotettori, hanno raggiunto l'abitazione interessata dall'evento e hanno spento le fiamme. Per motivi precauzionalia quello interessato dal fuoco che al momento dell'evento era già vuoto. Spento il principio d'incendio, ripristinate le condizioni di sicurezza e dopo aver verificato l'i Vigili del fuoco hanno dato il nullaosta per il rientro nei rispettivi alloggi alle persone momentaneamente evacuate. Le cause del principio d'incendio sono ancora da accertare, nessuna persona ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto assieme ai carabinieri. L'intervento è terminato alle ore 3.30 circa.